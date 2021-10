Musique à Caen : revivez les années 60's au Week-end Commence Ici

Pour sa sixième édition vendredi 30 janvier, la soirée « Le Week-end Commence Ici » plongera de nouveau le Cargö dans une ambiance rétro sixties et dansante. Cet événement incontournable de la vie nocture caennaise est l'occasion pour tous de se retrouver entre amis, étudiants et prendre possession du dancefloor.

Au programme, vous pourrez retrouver des groupes qui déchaîneront le Cargö, notamment les Grys Grys (garage) et les Adelians (soul), mais aussi de nombreuses animations comme des stands photo, maquillage ou encore vente de vinyles. Cet événement prend à chaque édition un peu plus d'ampleur, s'inscrivant désormais dans le paysage nocturne caennais comme une soirée immanquable. Retrouvez sur place des animations avec un stand maquillage et photo orchestré par Culturacaen mais aussi une vente de vinyles etc...

Rendez-vous ce vendredi 20 janvier, à partir de 20h30 au Cargö, à Caen. Tarifs : Abonnés 6€, Prévente 9€, Sur place 12€. Toutes les infos ici

Ecoutez Mathilde, membre de l'association "Crazy Kidz", co-organisatrice de l'événement.