Brno (République Tchèque) (AFP). Les démarches burlesques des Monty Python célébrées chez les Tchèques

Coiffée d'un chapeau melon, Nicole Schickova ajuste sa fausse moustache et fait des enjambées grotesques: une "Marche de la démarche ridicule" dans l'esprit burlesque des Monty Python, est organisée tous les ans dans la ville tchèque de Brno. A côté de la Tchèque de 24 ans, un jeune Autrichien, lui aussi doté d'une imposante moustache postiche et coiffé d'un chapeau melon, fait trois pas en avant plié en deux, puis trois autres, le haut du corps penché dangereusement en arrière. Avec des dizaines d'autres participants, ils forment cette marche organisée début janvier depuis 2012 et inspirée du sketch mythique, raillant les fonctionnaires, de l'humoriste britannique John Cleese de la troupe Monty Python. Dans cet épisode de la série télévisée "Flying Circus" ("Cirque volant") diffusée entre 1969 et 1974 par la BBC, Cleese, muni d'un chapeau melon et d'un porte-document, fait rire par sa démarche grotesque, lançant ses jambes, traînant les pieds et combinant une mesure de polka avec des sursauts alors qu'il se dirige vers son bureau au ministère des Démarches ridicules. - Rigolos depuis la naissance - Monty Python, comprenant, outre John Cleese, Graham Chapman, Eric Idle, Michael Palin, Terry Jones et Terry Gilliam, a également produit les films "Sacré Graal !", "La Vie de Brian" et "Le Sens de la vie". Graham Chapman est décédé en 1989, mais les autres "Pythons", aujourd'hui tous septuagénaires, sont revenus sur scène en juillet dernier pour dix représentations à Londres. En tête du cortège de Brno, Adam Jandora et Daniel Masek se disent inconditionnels de l'emblématique troupe britannique. Agés de 22 ans, ils étaient à l'origine de la marche de Brno, en 2012. "Nous avons été des rigolos depuis l'instant où nous sommes nés et nous sommes très contents d'avoir trouvé quelque chose d'aussi stupide que ce ministère des Démarches ridicules", sourit Adam Jandora. "Nous n'étions que huit la première année, puis quelques dizaines un an plus tard, et 140 l'année dernière", raconte celui qui se présente comme "fonctionnaire au ministère des Démarches ridicules". "Ce travail est totalement bénévole. Le ministère ne nous verse qu'une somme dérisoire, pour nous garder en vie", rigole-t-il. - Sens de l'humour similaire - Les styles varient au fur et à mesure que la foule avance à travers la deuxième ville tchèque : on voit dans le fouillis de bras et de jambes ceux qui dansent ou qui font semblant de boiter. Les deux meneurs, eux, restent fidèles à la manière Cleese. "L'objectif, c'est de ressembler fidèlement à un fonctionnaire et de mettre en opposition sa rigidité avec la bêtise de sa démarche", raisonne M. Jandora, arborant un costume et un chapeau haut de forme. "A mon avis, Tchèques et Britanniques ont un sens de l'humour similaire. C'est pourquoi ces marches suscitent un tel écho ici", y compris dans quelques autres villes tchèques, estime-t-il. Loin de Brno, une "marche ridicule" à la Monty Python est organisée aussi au Brésil. Des passants s'arrêtent pour adresser des sourires au cortège, certains le rejoignent spontanément pendant quelques minutes pour esquisser des pas de danse ou se dandiner tout simplement.

