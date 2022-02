Paris (AFP). Le compte personnel de formation en ligne entre en service

Chaque actif français peut dès ce lundi activer son compte personnel de formation (CPF) qui succède au droit individuel à la formation (DIF), pour y transférer ses heures de DIF acquises et savoir à quelles formations il peut prétendre. Depuis le site www.moncompteformation.gouv.fr, chaque salarié ou demandeur d'emploi peut désormais ouvrir un CPF sur lequel seront cumulées des heures de formation utilisables jusqu'à la retraite, y compris en période de chômage. Le dispositif, mesure clé de la réforme du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle, permet d'engranger jusqu'à 150 heures de formation. Pendant les cinq premières années, tout salarié à temps plein pourra accumuler 24 heures de formation par an puis, une fois les 120 heures acquises, 12 heures par an jusqu'à atteindre 150 heures, soit en deux ans et demi pour un temps plein. Pour cette première année d'entrée en fonction, l'enregistrement des heures de formation acquises au titre du DIF devra être effectué par les titulaires du compte. Ceux-ci doivent recevoir de leurs employeurs, avant le 31 janvier 2014, un décompte de leurs heures DIF acquises et non consommées via une attestation ou sur leur fiche de paie. D'après un sondage en ligne Opinionway pour l'Afpa, premier organisme de formation professionnelle, 76% des actifs interrogés ont déclaré ne pas avoir utilisé leur DIF au cours de leur vie professionnelle tandis que 51% affirmaient ne pas avoir entendu parler du CPF. Sur les 2.034 actifs interrogés entre le 23 septembre et le 27 octobre 2014, 69% ont dit ne pas avoir suivi de formation professionnelle dispensée par un organisme de formation au cours des 12 derniers mois. Le DIF, qui pouvait atteindre 120 heures en six ans, ne pouvait être mis en oeuvre qu'à l'initiative de l'employeur. En outre, la formation était généralement entreprise en dehors du temps de travail, sauf disposition contraire. Les formations au titre du CPF seront initiées uniquement par le titulaire du compte qui ne devra consulter son entreprise que s'il souhaite effectuer sa formation pendant son temps de travail. En revanche, il ne pourra choisir que les formations répertoriées sur son compte personnel. Celles-ci, préalablement sélectionnées par les partenaires sociaux, auront pour caractéristiques de donner lieu à un titre, un certificat ou un diplôme et d'être en lien avec les besoins du marché du travail. Le cas des chômeurs ne disposant pas d'heures de DIF et se retrouvant donc avec un CPF vide fait actuellement l'objet d'une négociation entre partenaires sociaux sur la possibilité d'abonder leurs comptes en heures de formation. Dans ce cadre, le Medef a proposé que soit accordé un crédit de 100 heures aux demandeurs d'emploi ayant un projet de formation.

