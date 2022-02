Pangkalan Bun (Indonésie) (AFP). AirAsia: les recherches s'étendent en mer pour retrouver des victimes

Les équipes de secours en Indonésie ont étendu lundi leurs recherches en mer de Java pour retrouver des corps et débris de l'avion d'AirAsia qui ont peut-être dérivé en raison de forts courants, alors que le mauvais temps a freiné les recherches. Au neuvième jour des opérations de grande ampleur entreprises par l'Indonésie avec l'aide d'autres pays parmi lesquels la France pour retrouver des victimes et l'épave de l'Airbus A320-200 qui s'est abîmé en mer le 28 décembre, des reponsables espèrent que des plongeurs vont pouvoir atteindre le fond après avoir rencontré des conditions difficiles les jours passés. Seuls 34 corps ont été repêchés jusqu'ici sur un total de 162 personnes à bord de l'appareil -- 155 Indonésiens, le copilote français Rémi Plesel, un Britannique, trois Sud-Coréens, un Singapourien et un Malaisien -- qui avait décollé de la ville indonésienne de Surabaya pour Singapour et rencontré de très mauvaises conditions météo avant de disparaître des écrans radars. "Espérons que le temps soit bon aujourd'hui (lundi) pour que le ROV (véhicule sous-marin téléguidé) et d'autres instruments puissent être utilisés et que nos plongeurs puissent à nouveau atteindre le fond de la mer", a déclaré à l'AFP S.B. Supriyadi. Il espère que "toutes les parties" de l'avion vont pouvoir être localisées lundi, alors que les équipes de recherches ont retrouvé jusqu'ici cinq grandes parties de l'appareil. "Hier (dimanche), nos plongeurs sont descendus, mais la visibilité était très mauvaise" au fond de la mer, a-t-il ajouté. Les recherches ont cependant progressé dimanche avec la découverte de quatre nouveaux corps et de la cinquième grande partie de l'épave de l'appareil. Ces découvertes sont intervenues après que l'Agence nationale météorologique indonésienne a indiqué dans un rapport préliminaire que la chute de l'avion avait probablement été causée par du givre, une hypothèse jugée prématurée par des experts. - Espoir de retrouver les boîtes noires - Les équipes engagées dans les opérations en mer, parmi lesquelles deux enquêteurs français utilisant des hydrophones en vue de localiser les balises acoustiques des deux enregistreurs de vol, s'efforcent de retrouver les boîtes noires, cruciales pour déterminer la cause du crash. Les recherches effectuées au large de l'île de Bornéo vont s'étendre vers l'est en raison de forts courants qui pourraient avoir fait dériver des parties de l'épave de l'avion, a indiqué M. Supriyadi. Plusieurs avions se sont envolés de Pangkalan Bun, ville possédant l'aéroport la plus proche de l'épave, pour poursuivre les recherches au-dessus de la mer. Des hors-bords examinent la côte en vue de repérer d'éventuels corps qui pourraient avoir dérivé avec les courants. Les équipes examinent les prévisions météo en vue de faire remonter à la surface les parties de l'avion retrouvées au fond de la mer. "Nous espérons que les boîtes noires vont être retrouvées dès que possible. Si la queue de l'avion est à l'envers et que la porte d'accès aux boîtes noires est dans la boue, nous allons devoir creuser dans le fond, et cela est difficile", a expliqué M. Supriyadi. La priorité fixée aux équipes de recherches est de retrouver des corps de victimes, dont certaines ont été retrouvées attachées à leur siège d'avion. Dimanche soir, la fille du commandant de bord indonésien, Iriyanto, a lancé un appel à la télévision en priant la population de ne pas accuser son père: "Il est simplement une victime et n'a pas encore été retrouvé. Ma famille est dans le deuil. Etant sa fille, je ne peux pas accepter ça. Aucun pilote ne ferait du mal à ses passagers", a déclaré Angela Anggi Ranastianis à la chaîne TV One. Dans sa dernière communication, le pilote expérimenté avait demandé au contrôle aérien l'autorisation de prendre de l'altitude pour éviter des nuages très menaçants, avant que le contact ne soit rompu. De nombreux proches de victimes se sont rassemblés à Surabaya et attendent des nouvelles dans cette ville, la deuxième d'Indonésie, d'où était parti l'avion et où un centre de crise a été installé pour l'identification des corps.

