Durant la nuit, les températures vont baisser et pourraient atteindre 0° dans l'Orne, l'Est du Calvados et le Sud du département de la Manche.

Brumes et brouillards seront très présents sur l'ensemble des trois départements de la région.

Au lever du jour, le dimanche 14 décembre, les températures seront toujours proches de 0° avec de la brume.

Le ciel sera voilé l'après-midi avec des températures autour de 5°.