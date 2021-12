Paris (AFP). Ligue 1: le PSG leader provisoire et meilleur élève d'Europe

Le PSG, vainqueur de Nantes (2-1) grâce à un doublé d'Ibrahimovic, a pris provisoirement la tête de la L1 samedi, en attendant Marseille-Metz dimanche, et reste la seule équipe des grands championnats européens invaincue toutes compétitions confondues. Le PSG possède 37 points, soit deux d'avance sur l'OM (35 et un match de moins). C'est peut-être un tournant dans la L1, car l'attribution du titre de champion d'automne approche, dans deux journées. C'est Bedoya qui a ouvert le score pour Nantes d'une superbe frappe dans la lucarne, très tôt dans le match (8e), avant que l'incontournable Zlatan Ibrahimovic ne frappe deux fois, dont une belle lucarne également sur coup-franc (34e, 48e). Le PSG est désormais la seule équipe des grands championnats européens -Angleterre, Espagne, Allemagne, France et Italie- invaincue toutes compétitions confondues, puisque Chelsea est tombé dans l'après-midi en Premier League (2-1 contre Newcastle). Mercredi en Ligue des champions, le PSG se déplacera à Barcelone pour un match capital en vue de la première place de poule, qui se jouera entre ces deux équipes déjà qualifiées pour les 8e de finale. Résultats de la 17e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Toulouse - Monaco 0 - 2 samedi Paris SG - Nantes 2 - 1 (20h00) Rennes - Montpellier Saint-Etienne - Bastia Bordeaux - Lorient Caen - Nice dimanche (14h00) Evian/Thonon - Lyon (17h00) Lens - Lille

