Dématérialisation numérique : formation inédite à Alençon

Elle vient d'ouvrir ses portes à l'initiative de l'Institut Supérieur de Formation, déjà implanté à Alençon et de « l’Échangeur » : organisme de vulgarisation au numérique, implanté sur toute la Basse-Normandie, et dont le siège est à Alençon.

Cette école propose des formations uniques en France, par exemple sur les métiers de la « dématérialisation », qui sont de plus en plus présents dans les entreprises, mais dont les professionnels restent à former.

Thomas Debris, Directeur Opérationnel de l’Échangeur :

Cette école supérieure du numérique de Normandie présente un showroom avec les toutes dernières technologies : bracelet collecteur de données de vie, baskets intelligentes, lunettes d'immersion 3D. A Alençon, le futur est déjà là !