9 bars et épiceries condamnés pour tapage nocturne et vente illégale d'alcool

En écho au plan gouvernemental de lutte contre la drogue et les conduites addictives et pour faire baisser la délinquance liée à la consommation excessive d'alcool, la Direction Départemental de la Sécurité Publique a relevé 22 infractions dans des épiceries et bars de l'agglomération. Neuf établissements ont été condamnés.