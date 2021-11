J'ai testé pour vous... l'aquabiking individuel

Ici, vous serez immergé jusqu’à la taille dans une eau à 28° C. Le petit plus du centre, des jets ciblés stimulent les zones du ventre, des fesses, des cuisses et des mollets. Quoi de mieux pour dire adieu à la cellulite ? Avant d’entrer dans le bain, la douche est de rigueur. Ça rassure, côté hygiène.

Delphine Bance, gérante, propose deux cours différents : cardio ou renforcement musculaire pour débutant ou confirmé. “Chaque mois, les cours changent”, précise cette ancienne sportive, qui a ouvert le centre à la suite d’une opération au genou. “Après mon opération, mon médecin m’a conseillé cette pratique. Or, je n’ai pas trouvé de piscine qui avait de la place pour m’accueillir”.

Un créneau vacant, qui séduit la gérante... et les clients. Petit bémol sur les tarifs, comptez 120 € pour 4 séances, et 900 € pour 60 séances, à pratiquer quand vous le voulez.



Pratique. 197 rue Saint-Julien à Rouen. 02 35 88 10 21.