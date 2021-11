Jean Dujardin en grande forme pour La French

Jean Dujardin avec entrain et bonne humeur s’est prêté à une dégustation de gressini offert par un spectateur, grignoté à la façon d’un hamster, un clin d’œil à son personnage de Brice de Nice puis a tenté d’escalader les premiers rangs pour se "rapprocher de son public" mais a également plus sérieusement salué le talent du jeune réalisateur Cédric Jimenez.

Sans révéler l’intrigue du film, l’acteur s’est dit "fier, confiant et enthousiaste" d’avoir participer au projet audacieux de Cédric Jimenez. Le réalisateur a mentionné avoir écrit spécialement le scénario pour le duo Gilles Lellouche et Jean Dujardin incarnant respectivement le parrain Gaëtan Zampa et le juge du grand banditisme Pierre Michel et se félicite de l’efficacité de ce duel. Jean Dujardin annonçait également un casting exceptionnel avec une belle palette d’acteur avant d’évoquer le plaisir qu’il a eu à tourner dans un univers fidèle aux années 70 "un temps où l’on fumait des vrais gitanes, où le téléphone portable n’existait pas et où on portait des cravates en laine", résume t-il avec humour. A peine le film commençait-il que l’acteur et le réalisateur repartaient : ils étaient également présents en fin de projection dans la même soirée au Grand Mercure d’Elbeuf.

Quant au film, il retrace les tenants et les aboutissants d’un des plus gros coups de filet mené par la police judiciaire dans la France de la fin des années 70 et du début des années 80. Menée de main de maître par le juge Pierre Michel, un personnage déterminé à faire sauter à tout prix la pègre marseillaise qui détenait alors le monopole de la production d’héroïne, cette affaire avait défrayée la chronique.

Jean Dujardin y incarne un juge aux méthodes peu orthodoxes, faisant la chasse aux narco trafiquants et aux flics corrompus. Surnommé le cowboy par les américains à cause de ses méthodes aux limites de la légalité, le film révèle un personnage complexe, obstiné, investi, se mettant sciemment en danger au service d’une cause juste.

Jean Dujardin évolue avec aisance dans ce registre dramatique et Gilles Lellouche offre également une très belle performance cinématographique dans le rôle complexe d’un Zampa tout puissant qui perd peu à peu la face. Le scénario musclé tient en haleine sans aucun temps mort et au-delà des événements, le réalisateur donne la part belle au duel opposant ces deux leaders charismatiques : un film coup de poing à voir absolument.

Sortie en salle le 3 décembre.