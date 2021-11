Djihad, Bruno Le Maire s'attend à d'autres cas en Normandie

"Vous voulez mon sentiment? Je pense qu'il y en aura d'autres dans l'Eure, que malheureusement Maxime Hauchard ne sera pas un cas isolé et que la menace est encore plus grave. J'espère me tromper, mais je pense que nous aurons dans l'Eure d'autres cas du même type parce que la radicalisation par internet est en train de prendre une dimension extrêmement préoccupante", a déclaré M. Le Maire sur LCI.

M. Hauchard, 22 ans, originaire d'une petite commune de l'Eure, a été identifié comme l'un des bourreaux du groupe EI, filmé à visage découvert, tandis qu'il participe à une exécution de prisonniers syriens, égorgés et décapités. Un second Français du même âge originaire du Val-de-Marne, Mickaël Dos Santos, a également été identifié par la justice française.

"C'est une affaire qui, comme élu de l'Eure dont vient ce jeune homme, m'a profondément bouleversé. Parce que c'est la preuve qu'à quelques kilomètres de ma circonscription, il y a des jeunes qui viennent de familles françaises, qui ont été éduqués de la manière la plus classique possible et qui peuvent se faire endoctriner de manière sectaire et partir en Irak ou ailleurs commettre des crimes absolument inqualifiables", a déclaré M. Le Maire.

"La réponse, c'est déradicaliser, empêcher ces jeunes de partir. C'est, lorsque ces personnes reviennent en France, immédiatement les placer sous contrôle judiciaire, immédiatement les mettre dans des centres de réeéducation", a prôné l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy.

"Je pense que le maximum est fait. C'est bien que le 4 novembre dernier, droite et gauche confondues, nous ayons voté la loi de renforcement du contrôle et des sanctions des actes terroristes et je pense que cela justifie d'augmenter les moyens de l'Etat régalien sur la police, le service renseignement, sur nos armées également, si on veut vraiment se protéger face à une menace qui est grandissante", a conclu le député.

Avec AFP.