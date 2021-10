Bucarest (AFP). Roumanie: duel serré à l'élection présidentielle

La Roumanie a assisté dimanche à un duel serré à l'élection présidentielle, le social-démocrate Victor Ponta et son adversaire de droite Klaus Iohannis se retrouvant au coude à coude dans les sondages à la sortie des bureaux de vote. Klaus Iohannis, issu de la minorité allemande, est crédité d'une légère avance dans trois sondages (de 50,9 à 51,5%), tandis que le Premier ministre de 42 ans, auparavant donné grand favori de ce scrutin, mène dans deux autres (50,7 à 50,9%). Les deux hommes arrivent à égalité dans un sixième sondage. "Le scrutin a été phénoménal, la présence a été énorme", a lancé M. Iohannis à son siège de campagne, se gardant de toute prédiction sur l'issue du vote. "Le score est serré mais nous pensons que Victor Ponta a gagné, avec une très faible avance", a lancé le no.2 des sociaux-démocrates, Liviu Dragnea, alors que le Premier ministre ne s'est pas montré après la clôture du scrutin. Les deux hommes ont appelé leurs militants à la vigilance jusqu'à ce que le dernier bulletin soit décompté. Ces sondages ne prennent pas en compte les voix des Roumains de la diaspora, qui pourraient faire la différence en inclinant la balance en faveur de M. Iohannis. Selon les chiffres sur la participation à deux heures de la fin du scrutin, un peu plus de 58% des 18,3 millions de Roumains attendus aux urnes avaient exprimé leurs suffrages, soit un taux supérieur au scrutin de 2009. Ces élections sont considérées comme cruciales à un moment où la démocratie a subi des revers dans certains pays d'Europe centrale, Hongrie en tête, et que les craintes d'une reprise en main de la justice par la majorité de M. Ponta sont vives. Les premiers résultats partiels sont attendus dans la nuit.

