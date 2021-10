"Ferme en fête" fête ses 10 ans ce week-end à Alençon

Pour la 10ème édition de la manifestation, vous pourrez profiter de fermes reconstituées avec de nombreux animaux pour le plaisir des plus jeunes. Il y aura aussi des concours d'élevage ou encore la présence d'un marché du terroir. Les métiers de l'agriculture et de l'élevage seront bien présentés avec tables rondes, rencontres et conférences.

Attention, le rodéo initialement prévu le samedi soir est annulé. Vous pouvez vous faire rembourser dans les points d'achats.

Rendez-vous samedi de 9h à 19h et dimanche de 9h à 18h au parc Anova d'Alençon. Parking gratuit. Entrée à 4€ pour les plus de 12 ans. Le programme complet est sur www.fermeenfete.fr

Ecoutez Cédric Brout, le commissaire général de Ferme en fête, nous parler de ces 2 jours :