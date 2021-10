Marc Lepesqueux : "Tout s'écroule"

L'amertume et la frustration sont au menu du retour en terre ferme de Marc Lepesqueux, victime d'une avarie de quille après à peine dix heures de navigation au sein de la course mythique de la Route du Rhum, sa troisième participation. "J'ai entendu un grand crac et puis je ne maîtrisais plus la direction de mon bateau", raconte Marc Lepesqueux. Une réaction d'autant plus dépitée que l'homme était bien placé parmi le peloton de tête au moment de l'incident :





Marc Lepesqueux a désormais rallié les îles anglo-normandes et doit étudier l'état de son bateau et la météo pour envisager un retour prochain sur Cherbourg.