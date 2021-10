Sortir dans la Manche : mercredi 29 octobre

Pendant les vacances, le planétarium Ludiver vous accueille à Tonneville-Hague dans le Cotentin. Ne manquez pas la grande animation de la Toussaint "A la conquête de l'espace". C'est ce jeudi de 14h à 18h. Toutes les infos sur www.ludiver.com



Tout ce week-end, c'est le salon du chocolat et des douceurs à Granville. Au programme : animations, démonstrations, dégustations et choco atelier pour les enfants. Rendez-vous samedi et dimanche de 10h à 19h à la salle de l'Archipel de Granville. L'entrée est à 3€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.



Le Crédit Agricole de Normandie et Tendance Ouest organisent le premier concours «J'M mon asso». Les deux projets les plus originaux se verront remettre un chèque de 5000€. Le concours est ouvert à toutes les associations Loi 1901, quelle que soit votre activité ou votre taille. Vous avez jusqu'au 30 novembre pour vous inscrire sur www.ca-normandie.fr