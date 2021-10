Football: Qualification pour le 7e tour pour l'US Quevilly !

La première mi-temps a été équilibrée avec des occasions à noter de la part des deux équipes. C’est juste avant la mi-temps que David Steppe inscrit le seul but de la rencontre sur un bon débordement et un bon centre de l'ailier Mathieu Géran.

En seconde mi-temps, les locaux tentent de durcir un peu plus le jeu afin d’égaliser, mais dans le dernier quart d’heure, Deville subit une expulsion sur un tacle beaucoup trop appuyé suite à un nouveau débordement de l’insaisissable Mathieu Géran.

Malgré un jeu brouillon, les Canaris parviennent à garder l’avantage au score et disputeront donc le 7e tour de la coupe de France.

"Je savais qu’on allait souffrir ici, qu’on allait avoir des difficultés, mais je m’attendais à une opposition de notre part beaucoup plus intéressante que ce qu’on a montré. L’adversaire à vite vu qu’on était pas dans un grand jour, ils ont fait ce qu’il fallait pour nous causer des problèmes jusqu'à la fin, on va travailler pour gommer ce qui n’a pas été pour le match de Beauvais mais on est au 7e tour, on est content", a déclaré l’entraineur de l’USQ Manu Da Costa à l’issue du match.

Retour au championnat samedi 1er novembre au stade Lozai contre Beauvais.