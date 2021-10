Basse-Normandie : record d'ensoleillement en septembre

225 heures de soleil

Avec 225 heures d'ensoleillement constatées à la station météo de Caen-Carpiquet, un nouveau record, datant de 2003 (210,9 heures) est tombé. Le soleil n'a jamais autant brillé en septembre en Basse-Normandie. Il a même plus souvent montré le bout de son nez qu'au mois d'août dernier qui avait été, il est vrai, particulièrement gris.

4e mois le plus chaud

Depuis 1973, septembre 2014 se hisse à la 4e place des mois de septembre les plus chauds avec une température moyenne de 16,7°C, derrière septembre 2006 (18,3°C) et septembre 1999 (17,1°C) et septembe 2011 (16,8°C). C'est même mieux qu'en août dernier. La moyenne observée était alors de 16,6°C.

La tempéature maximale a été observée le 17 septembre avec 26,7°C au thermomètre d'après les relevés de Météo France. A titre de comparaison, au mois d'août, le mercure avait grimpé jusqu'à 26,1°C.

Très peu de pluie

Beaucoup de soleil, mais également peu de précipitations : 9,8mm en cumulé sur le mois de septembre. Du jamais vu depuis septembre 1997. Il était lors tombé 3mm de précipitation. Et 10 fois qu'au mois d'août (106,5mm).