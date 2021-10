Sortir dans l'Orne : jeudi 18 septembre

Tendance Ouest partenaire de la Fête des Normands le 27 et 28 et 29 septembre prochain partout dans la région. Vous organisez une festivité ? Un marché, un concert, une sortie…Venez célébrer la Normandie en inscrivant votre événement sur internet.

La fête des Normands c'est avec Tendance Ouest du 27 au 29 septembre toutes les infos à retrouver donc sur fetedesnormands.com



Ce dimanche, c'est le 10ème trail-rando d'Ecouché. 3 courses nature au programme de 9, 18 ou 30km et 2 courses jeunes. Profitez aussi d'une rando marche nordique de 9 ou 18km. Une organisation du club pompiers écouché. Infos et inscriptions sur couriraecouche.free.fr



Samedi, ATELIER MUSIQUE NUMÉRIQUE à la médiathèque François Miterrand d'Argentan. Mais quel est donc cet animal au nom étrange ? Max/MSP est un logiciel qui permet de créer des programmes multimédias interactifs. Il donne la possibilité, par exemple, de transformer votre clavier en piano, de créer de la musique à partir d’une vieille manette de jeu, ou bien encore de déclencher des notes grâce à la reconnaissance de mouvement. Venez samedi entre 14h30 et 16h30 avec votre ordinateur et amusez vous avec la Compagnie Parabole. A partir de 16 ans.

