Grosse mobilisation et beaucoup d'élus devant le site GDE

Quelques 250 personnes, selon les organisateurs, se sont retrouvées ce mercredi soir 17 septembre pour le premier gros rassemblement depuis la rentrée, devant le site d'enfouissement de GDE à Nonant le Pin. Parmi elles: 5 conseillers régionaux, dont le président Laurent Beauvais et une trentaine de maires; certains élus adressent une lettre ouverte au président de la République. Selon Laurent Beauvais "il ne manquait que l'échelon intermédiaire", autrement dit le Conseil Général de l'Orne.

Un rassemblement pour "remobiliser les troupes après l'été, mais aussi pour montrer à GDE qu'au 328ème jour de blocus du site, la mobilisation est toujours là", contrairement à ce qu'Yves Moutouh, directeur délégué du groupe auquel appartient GDE, avait récemment affirmé.

L'actualité judiciaire autour de GDE est particulièrement fournie cette semaine:

Lundi la cour d'appel de Caen n'a pas infirmé la décision du Tribunal de Grande Instance d'Argentan quant à la non responsabilité de plusieurs militants qui avait été accusés de saccage par l'entreprise à l'occasion d'une mobilisation le 27/7/2013.

Mardi, la justice caennaise a constaté la prescription concernant des enfouissements illégaux de déchets dans le Calvados.

Jeudi: le délibéré du tribunal des référés d'Argentan est attendu concernant la demande de fermeture provisoire du site de Nonant le Pin, réclamée par les opposants qui bloquent ce site depuis bientôt 11 mois. Leur avocate a plaidé "l'existence d'un risque iminent".

Vendredi: c'est une réunion d'expertise sur le site de Nonant le Pin, pour faire le point avec les avocats des deux parties.

Mercredi prochain 24 septembre sera marqué de plusieurs autres rendez-vous: une audience devant le tribunal d'Argentan sur la propriété du terrain où sont installés les anti-GDE. Le soir, ce sera les "11 mois du blocus du site". Cette soirée sera notamment marquée par la diffusion dans l'émission d'investigation "Pièce à Conviction" sur France 3, d'un reportage intitulé "Déchets: scandales et gros profits" où il sera question de GDE et de Nonant le Pin, suivi d'un débat auquel participera notamment Me Faro, avocat des anti-GDE. Selon les opposants à l'entreprise, cette émission "doit lever le voile sur les responsabilités des politiques"; le reportage serait assez cinglant avec le Conseil Général de l'Orne.

Si le temps le permet, un ciné-plein air sera organisé pour regarder cette émission, sur le blocus du site GDE à Nonant le Pin, à 23h20.