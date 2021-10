CCI Rouen : le Pont Mathilde, "oui mais..."

Si Christian Hérail espère une petite amélioration des échanges entre professionnels et particuliers grâce à la réouverture du Pont Mathilde - "forcément une bonne chose pour l'activité économique" - il regrette le "problème d'apprivsionnement subi par les transporteurs qui ne peuvent emprunter les quais hauts rive gauche" (les quais Jean-Moulin, Anquetil et Cavelier de la Salle). "Cela engendre un grand contour et des coûts supplémentaires pour eux."

"La risée de tous"

Le président de la CCI craint que les transporteurs empruntent des stratégies différentes : "Ils peuvent se dire que leur siège, ce n'est pas à Rouen qu'il faut le garder." Et Christian Hérail de rajoiuter : "Attention à ne pas tirer à boulets rouges sur les transporteurs."

La CCI milite pour laisser circuler les poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur les quais concernés tout en les sélectionnant, et ne garder que ceux qui servent l'activité économique locale. "On est la risée partout. On nous dit : "On a rouvert votre pont et on vout interdit de circuler. D'autres Métropoles se frottent les mains."