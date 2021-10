Sénatoriales : "Il faut assumer son étiquette" selon François Aubey (PS)

A 53 ans, il a obtenu près de 60% des suffrages lors de son investiture. « J'ai une longue expérience de la vie publique », explique l'élu. Ecoutez-le :

François Aubey Impossible de lire le son.

François Aubey entend mener une campagne de proximité d'ici au scrutin. Il a déjà rencontré près de 300 élus. Il ne s'en cache pas : « Etre socialiste, aujourd'hui, c'est difficile », faisant référence au contexte politique national.

François Aubey 2 Impossible de lire le son.

Sur la liste du maire de Mézidon-Canon, Corinne Féret (PS), vice-présidente du conseil régional, Marc Andreu-Sabater (PRG), maire de Vire et conseiller général, Edith Guillot (PS), adjointe au maire de Giberville et Christian Piélot (PS), maire de Sannerville et conseiller général.

S'il est élu le candidat tête de liste quittera plusieurs de ses mandants. Ecoutez-le :

François Aubey 3 Impossible de lire le son.

Les élections sénatoriales ont lieu en France le 28 septembre. Le Calvados compte un peu plus de 2 000 grands électeurs.