Cour d'appel de Caen : Sylvie Petit-Leclair succède à Eric Enquebecq

L'importance de l'événement se notait à plusieurs « détails », ce matin, à la Cour d'Appel de Caen. Les drapeaux tricolores tout d'abord, hissés sur le fronton du palais de justice. La présence, ensuite, de nombreux élus bas-normands dans les rangs de l'assistance. Et, la retransmission sur écran, enfin, de ce temps fort judiciaire, à l’extérieur d'une salle, comble.

Dans une grande solennité, Sylvie Petit-Leclair a été installée dans ses fonctions de procureur général, succédant à Eric Enquebecq, qui a fait valoir des droits à la retraite. A 59 ans, elle assumera, au côté du premier président Jean-Paul Roughol, la direction de la Cour d'Appel de Caen. Entrée au service de la justice en 1979, sa carrière est marquée notamment par ses missions de magistrate de liaison, au Pays-Bas puis en Angleterre. « Nous avons la fibre internationaliste dans la famille », s'amuse-t-elle. Jusqu'à il y a peu, elle travaillait au sein de l'unité de coopération judiciaire Eurojust.

« Je prends mes nouvelles responsabilités, déterminée et sans préjugés », a indiqué ce matin la nouvelle représentante du ministère public. « Humilité, pragmatisme et impartialité » sont d'ailleurs ses maîtres-mots. Sylvie Petit-Leclair aura, depuis Caen, à notamment coordonner l'actions des six procureurs de la république du ressort.

Ce lundi 8 septembre, mesdames Briand, Pigeau et Lemarinier ont également été installées dans leur fonction de présidents de chambre. Madame Allanic et monsieur Brillet ont eux été nommés conseillers auprès de la Cour d'appel.