Tout savoir pour bien se déplacer à Caen avec un petit budget

En bus

Sur le réseau Twisto, il y a les abonnements, bien entendu, et la tarification solidaire. Pour les voyages occasionnels, le ticket “10 voyages” permet de gagner 20 centimes par trajet d’une heure (1,20€ contre 1,40€). Le ticket “Tribu” (5,95€), si vous êtes cinq, revient lui par exemple à 1,19€ par personne. Et c’est valable 24h ! Sur le réseau Bus Verts, le ticket “4 voyages Jazz” permet aux plus de 26 ans de faire jusqu’à 20% d’économie et peut être utilisé par une ou plusieurs personnes.

En voiture

La région dispose de son propre portail pour partager les frais sur un même déplacement : covoiturage-basse-normandie.fr. Le site eco-mobile.org propose aussi de louer une voiture entre particuliers.



En train

La SNCF propose d’autres tarifications spécifiques sur le réseau TER, si vous n’avez pas le droit à des réductions liées à votre âge.

En vélo

Pour des déplacement de moins de 30 minutes, l’abonnement au service Véol ne coûte que 15€ par an. Et c’est écolo !