Sortir dans la Manche : vendredi 5 septembre

Le week-end du vent est de retour ce samedi et ce dimanche! Rendez-vous dans le sud-Manche pour découvrir ou redécouvrir les sports de glisse et ceux liés au vent. Mélanie Mesnil, l'organisatrice, nous présente les nouveautés de cette année...

Rendez-vous sur weekendduvent.com pour tout connaître du programme et ne manquez pas notre émission spéciale en direct de Genêts ce samedi de 9h à 12h.

Le musée maritime les fours à Chaux à Regnéville-sur-Mer vous accueille pour participer à une grande enquête en famille. Vous allez vous creuser les méninges à travers les collections du musée pour en savoir d'avantage sur les objets qui peuplent unsite patrimonial, tout en s'amusant. C'est 4,5 euro pour les adultes et 2 euros pour les enfants.

Demain il y a égaleent une sortie en pleine nature au coeur d’une côte sauvage entre les caps du Rozel et de Flamanville.

Guillaume vous invite à une découverte originale et gourmande de l’Anse de Sciotot. Une expérience à vivre et à partager, seul, entre amis ou en famille. C'est de 9h30 à midi. C'est ouvert aux enfants à partir de 10 ans ou casques, combinaisons, gants et lunettes sont fournis, 2h30 de sortie.

Rendez-vous au Centre d'activités voile et vent à Sciotot. Prévoyez vêtements de rechange et une paire de basket.