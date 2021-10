Quais hauts : les travaux, c'est fini à Rouen !

Ces travaux ont été menés dans le cadre d'un "projet global visant à assurer à la fois la circulation des piétons, cyclistes et des bus pour qu'ils soient mieux insérés dans un trafic automobile très dense", a expliqué le président de la Métropole Frédéric Sanchez. Traduction : entre la place Saint-Paul et la rue Saint-Eloi, un couloir exclusivement réservé aux bus voit le jour, en plus des quatre voies réservés aux automobilistes ; une piste cyclable a également été améngagée entre le boulevard Gambetta et le Boulevard des Belges tandis que la circulation piétonne a été facilitée. Enfin, le parking de la Bourse est à nouveau étanche.

Circulation perturbée à la Toussaint

Si la circulation redevient normale sur ce tronçon largement perturbé depuis le début de l'été, les travaux n'en sont pas finit pour autant. Entre début septembre et la fin du mois, les trottoirs et la piste cyclable vont être aménagés entre la rue Jeanne d'Arc et le Boulevard des Belges mais ces travaux n'occasionneront aucune gêne pour les automobilistes.

Enfin, les ultimes travaux seront menés à partir de la Toussaint et gêneront la circulation quelques jours : il s'agit de la fin de l'aménagement de la piste cyclable qui engendrera la réduction de la circulation à une voie entre la rue Saint-Eloi et le Boulevard des Belges. Fin décembre, tous les travaux sur les quais hauts rive droite seront donc terminés.