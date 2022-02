Des bisons en Normandie

L’élevage existe depuis 1990 : “après avoir acheté cette exploitation agricole, nous avons choisi de nous différencier et d’innover - explique Sylvie - nous avons alors importé quatre bisons du Canada et la première ferme de bisons de France est née”.

Quelques années plus tard, le couple décide de mener en parallèle des actions pédagogiques pour faire découvrir l’animal aux curieux. Puis en 2000, le site touristique est officiellement ouvert et chaque année 40 à 50000 personnes viennent visiter les lieux. “On peut goûter la viande de nos bisons dans le restaurant du parc. Un guide emmène également les visiteurs à bord d’un 4X4 au milieu des pâtures pour 1 h 30 de balade à la rencontre des bêtes”.



Pratique : Ouvert tous les jours. Visites à 14 h 15, 15 h 30 et 17 h 30. Rêve de bisons à Muchedent. Tarifs 8 / 11 €. Tél. 02 35 04 15 04