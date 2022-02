Vos sorties club du week-end en Normandie

Dans vos clubs ce samedi soir :

*Le Plan B et toute son équipe vous présente sa « pyjama party ». Une fête privée dans laquelle les participants sont vêtus d'un pyjama, et veillent plus ou moins tard dans la soirée et la nuit. Si vous jouez le jeu en venant avec votre habit nocturne, le Plan B vous offre un Shooter et le plus pyjama repartira avec sa bouteille.

*Le Bayokos opte pour une Pool Party avec projection de C02, de Mousse et 2 Dj's pour assurer l'ambiance avec des goodies. L'entrée est offerte pour tous ceux qui viennent en maillot de bain.

*Au Koncept à Lessay même thème avec piscine et douche, jacuzzi à 37°, strip teaseuses et mascotte géante. L'entrée est gratuite.

*Les anniversaires du mois à ne pas manquer au Green Clubbers à Poilley dans le Sud Manche.

*A l'Aston Club venez avec une tenue blanche, c'est la All White Party.