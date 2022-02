76540. Le vandale retrouvé grâce à ses mains ensanglantées à Rouen

Lundi 7 juillet, peu avant 22 h, la BAC est appelée au domicile d’un habitant de la route de Darnétal, à Rouen, pour dégradation volontaire d’une propriété privée. Une fenêtre au rez-de-chaussée d’une petite maison de ville a été brisée. L’occupant déclare que le vandale était accompagné de trois autres personnes dont une jeune femme vêtue d’un t-shirt rose. Il indique aux policers dans quelle direction ils ont pris la fuite.



La brigade repère le groupe près d’un arrêt de bus place Saint-Hilaire. Les policiers suivent le bus et contrôlent les individus lorsqu’ils descendent quelques arrêts plus loin. L’un d’eux a les mains en sang. Il avoue aussitôt que ses blessures sont dues à la destruction d’une vitre quelques minutes plus tôt. Les trois autres confirment. L’auteur des faits, âgé de 22 ans et domicilé à Rouen, est dans un état d’ivresse avancé. Il est interpellé et rapidement soigné par les sapeurs-pompiers.