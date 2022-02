Laurent Batteur : “Nous allons battre des records”

A l’aube de la septième édition, le président du groupe Batteur, spécialisé dans la pharmaceutique et la cosmétique, s’attend à une année de records. Interview.



Comment s’annonce cette nouvelle édition ?

“Elle se présente très bien ! Il y a plus de voitures que l’an dernier et il y a eu plus de demandes de la part d’exposants. Nous avons édité un catalogue de plus de 76 pages. Tout cela, c’est un plus par rapport à l’an dernier ! Il ne manque plus que le beau temps”.



Vous ne regrettez pas l’aventure alors ?

“Vous savez, nous nous sommes lancés avec une bande d’amis, passionnés. Moi je suis collectionneur de voitures... mais du cirque Pinder ! Aujourd’hui, le Rétro Festival fait partie des dix premiers événements de ce type en France. Cette année, nous espérons faire au moins aussi bien que l’an dernier, avec 20 000 visiteurs. Tout dépend du temps. S’il fait beau, nous battrons le record, c’est sûr. Tous les éléments sont réunis pour cela”.