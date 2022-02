Sortir dans l'Orne : mercredi 25 juin

Jusqu'au 30 août ne manquez pas les balades d'été en Val d'Huisne, un évènement dans lequel s'investissent 10 communes. Découvrez l'intégralité du programme sur www.cc-valdhuisne.fr







Ce samedi assistez au spectacle "Ephémère" au petit conservatoire à Mortagne Au Perche. Pour son spectacle annuel, c’est l’idée de "l’éphémère" que les 120 danseurs du Petit conservatoire ont eu envie d’explorer, d’interroger...

Les spectateurs seront transportés par la poésie de cette exploration du temps qui s’échappe. Rendez-vous ce samedi au Petit Conservatoire à Mortagne Au Perche. Tarif 10€





Depuis lundi et jusqu'à samedi, l'artiste Pierre Tisseyre organise « Alençon, ville aux cent pianos ». Des pianos sont installés un peu partout dans la ville, à l'hotel de ville et la médithèque par exemple. Et ils sont en libre accès. Le but est de venir jouer un petit air, vous faire plaisir. A cette occasion, demain jeudi, , vers 20 h, un concert gratuit avec deux pianistes professionnels aura lieu place de Lamagdeleine (à la halle au Blé en cas de pluie). Le samedi 28 après-midi, une scène ouverte est proposée au même endroit pour les pianistes amateurs.