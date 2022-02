Solitaire du Figaro : leader de la course, Fabien Delahaye casse un hauban

Les 38 concurrents ont pris le départ dimanche à 15h, depuis Roscoff en direction des Sables d’Olonne. Mais le skipper caennais Fabien Delahaye, toujours leader au général, a lui dû retourner illico au port pour réparer au plus vite un bas hauban cassé plus tôt. Le règlement de la course lui imposait de prendre le départ au risque d'être disqualifié...

Fabien Delahaye reprenait donc la course avec près de deux heures de retard... Arrivée de cette avant-dernière étape prévue les 24 ou 25 juin.