Formation : l'Ifres conforte son implantation à Alençon

Après plus d’un an de travail entre la Région et le Conseil Général de l'Orne, le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé vient de prendre un arrêté qui autorise la création d’une Ecole de Psychomotricité avec un effectif de 40 places, mais aussi l’augmentation des places à l'Ecole de Kiné d'Alençon, qui passe de 80 à 96 places en première année.

Concernant la candidature pour la création d’une Ecole de Pédicure/Podologie, après l’avis favorable de l’Agence Régionale de Santé, le Président de Région Laurent Beauvais, devrait prendre très prochainement l’arrêté d’ouverture. Enfin, l’augmentation des effectifs de l’Ecole d’Ergothérapie (+ 16 places) devrait également être accordée.