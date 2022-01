Disponible en avant-première à Caen, Collégiale Saint Sépulcre, avec une oblitération premier jour pour le timbre commémoratif, comme à la Grange aux Dimes d’Ouistreham, au Mémorial Pégasus de Ranville, sur le Pont Pegasus à Bénouville et au Musée de la Batterie de Merville-Franceville, les 5 et 6 juin de 10h à 17h30, il l'est désormais dans toutes les postes, ce 10 juin.