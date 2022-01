C’est bientôt la pleine saison des déménagements !

“C’est une activité très saisonnière”, relève Thérène Nouet, gérante de Déménagements Nouet, à Bretteville-sur-Odon. Quand faire appel à un spécialiste ? Quand le temps ou la force manque...

Naturellement, il faudra être en mesure, en face, d’en assumer le coût, plus important que lorsque vous empruntez ou louez un véhicule et faites appel à la bonne volonté (et aux bras !) de vos amis. “C’est un commercial qui, à domicile, évalue le volume à déménager, étudie les accès au logement et la valeur des biens transportés”, explique Thérène Nouet.



Quelle formule pour quel déménagement ?

Ensuite, libre à chaque client d’adopter la formule qui lui convient (faites-vous ou non vos cartons ?) Sans surprise, moins vous en faites et plus le prix grimpe... Coté calendrier, sauf déménagement dans l’urgence, n’attendez pas le dernier moment pour faire des devis. “Un mois avant la date souhaitée du déménagement, c’est correct”.