3e jour de grève à la Communauté Urbaine de Cherbourg

Et de 3 ! Les agents de la Communauté Urbaine de Cherbourg (CUC) ont voté ce jeudi 22 mai pour une nouvelle journée de grève.

Depuis mercredi, agents techniques des services de collecte des ordures ménagères, de la voirie, du nettoiement, des déchetteries et du centre de tri, mais aussi agents administratifs, demandent une relavorisation de l'Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT), versée par leur employeur. "Nous demandons une augmentation de 2 points pour les agents en catégorie C, soit environ 80 euros par mois" précise Thierry Lacombe, représentant du personnel.

Conserver les sacs poubelles

Conséquence visible de ce mouvement social, les poubelles ne sont plus ramassées depuis mercredi. "Nous savons que cela entraîne des complications pour les usagers, notamment les commerçants avec l'arrivée de croisiéristes à Cherbourg. Mais nos revendications courrent depuis 2012. En 2013, on nous a demandé de patienter jusqu'aux élections locales de 2014, il nous faut des réponses" explique Thierry Lacombe, délégué CGT.

Si aucune solution n'est trouvée vendredi, les poubelles resteront pleines jusqu'à lundi prochain... La Communauté Urbaine invite les usagers à ne pas déposer les sacs poubelles dans les bacs ou dans la rue et à conserver les déchets destinés à la déchetterie chez eux. "La direction et les élus de la Communauté urbaine de Cherbourg restent mobilisés pour trouver la voie d’un retour à la normale" précise la collectivité.