Béatrice Dalle en répétition à Petit-Quevilly jusqu'au 9 mai

Comment en êtes-vous venus à collaborer ensemble sur cette pièce ?



David Bobée : ‘‘Lucrèce Borgia est une pièce qui m’habite depuis très longtemps. Aussi, quand on m’a proposé d’écrire pour les fêtes nocturnes du château de Grignan, je me suis lancé. La façade du château se prête très bien à la mise en scène de cette pièce. Le choix de Béatrice pour interpréter Lucrèce s’est imposé tout de suite.’’



Béatrice Dalle : ‘‘J’ai accepté les yeux fermés. J’adore tout ce que fait David. Quand je vais voir une de ses pièces, je vais à un concert de rock. D’ordinaire, quand je vais au théâtre, c’est un peu les soins palliatifs. Avec lui, le théâtre prend une toute autre dimension.’’



Pour vos premiers pas au théâtre, Lucrèce Borgia [femme sanguinaire et monstrueuse, uniquement sauvée par l’amour porté à son fils] est un personnage un peu extrême. C’est une prise de risque ?



B. D. : ‘‘Un acteur ne prend pas de risque, ce métier c’est que du plaisir. Je m’en fous de Lucrèce Borgia, je ne connaissais pas le personnage avant. J’ai une confiance aveugle en David et je m’en remets totalement à lui pour me guider. Apprendre le texte en revanche est une épreuve. Au cinéma, une fois la scène tournée c’est réglé, mais au théâtre, cette bête immonde est là au quotidien.’’



D. B. : ‘‘Je suis impressionné par la capacité qu’a Béatrice de se jeter à l’eau et de relever ce défi.’’



Comment se passent les répétitions ici à au théâtre de la Foudre ?



B. D. : ‘‘C’est une super aventure humaine. J’aime l’esprit d’un groupe quand je tourne. Les gens de la troupe sont tous attentionnés, ce sont de belles personnes.’’



D. B. : ‘‘Elle est parfaitement intégrée à l’équipe. D’autant qu’elle n’est pas un produit de lancement pour la pièce, d’ailleurs les théâtres que j’ai approché pour la tournée ne savaient pas au début qu’elle jouait dans la pièce.’’



Quels sont vos projets pour la suite ?



B. D. : ‘‘La tournée de Lucrèce Borgia, 110 dates en tout, va prendre du temps. Je sais que quand on reviendra jouer ici en décembre je vais me rendre à l’Ariel pour défendre un film qui me tient à coeur et je donnerai une master classe aux élèves du Conservatoire.



D. B. : ‘‘De mon côté, je travaille activement à la programmation du CDN.”