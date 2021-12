A partir de 18h, un spectacle de magie avec Philippe Dey, s'enchaineront ensuite 8 concerts très éclectiques sur deux scènes : Bukatribe, Le pied de la pompe, San'Jyla, Mafeya'z, Big Sister, Nova Cane, Out of nowhere, ...



Le parking et le camping sont gratuits. Possibilité de restauration sur place. L'entrée est à 5€.



Plus d'informations ICI



Ecoutez, Gaëtan, membre de l'organisation.

La ferme k'on écoute : 7ème édition à Hauterive Impossible de lire le son.