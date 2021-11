Frédéric Sanchez réélu président de la Crea

Le suspense n'était pas à son comble ce lundi soir. En effet, seul Frédéric Sanchez, président sortant, était candidat. Il a dont été élu à l'unanimité des suffrages exprimés (135 exprimés et 18 votes blancs). Trois personnes ont décidé de ne pas prendre part au vote.

Ce conseil communautaire a également été l'occasion pour chaque partie (PS, UMP, UDI, FN, EELV, Front de gauche et sans étiquette) de s'exprimer. Ainsi, Gilbert Renard, maire UMP de Bois-Guillaume, a rappelé que "les enjeux communautaires ne sont pas les mêmes que les enjeux municipaux. Il est nécessaire que les compétences de la métropole s'élargissent, nous devons agir pour le rayonnement de Rouen".

Pour le Front de gauche, "il faut faire de l'emploi une priorité communautaire".

Le président élu a ensuite rappelé qu'il était nécessaire de "préparer cette après fermeture du Pont-Mathilde, qu'il fallait être économes et attentifs à nos dépenses". Concernant les projets de la future métropole, Frédéric Sanchez a expliqué que "les projets doivent être plus visibles tandis que ceux des nouvelles lignes de transports en commun doivent trouver leur concrétisation". Il a terminé son discours en remerciant l'assemblée pour son soutien et sa confiance.

Parmi les vices-présidents élus figure Yvon Robert (PS), Mélanie Boulanger (PS), Dominique Randon (PS), Djoudé Mérabet (PS), Marie-Françoise Guguin (UMP), ou encore Christine Rambaud (PS).