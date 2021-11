Si la Basse-Normandie dégagera 10% de la production électrique française à l'horizon 2030, comme le prévoient les élus et les industriels, il faudra stocker une partie de cette électricité, car la production sera au-delà des besoins de consommations de la région. L'un des moyens envisagés : stocker l'énergie sous forme d'hydrogène, qui peut être utilisé par la suite sous différentes formes, et notamment pour faire avancer des voitures, bus ou même bateaux !

Zéro émission de CO2

Jeudi 10 avril, au salon Thétis à Cherbourg, un véhicule à hydrogène était donc exposé. L'une des deux seules voitures de ce type immatriculées en France. C'est une pile à combustible (combustion de l'hydrogène et de l'oxygène) qui permet d'alimenter un moteur électrique, et de faire rouler la voiture. Les avantages sont nombreux : une charge de 3 minutes contre plus de 30 minutes pour les véhicules électriques actuels, aucune émission de CO2 et aucun bruit. La voiture possède tout de même 600 km d'autonomie. Ecoutez les précisions de Boris Ilic de la marque Hyundai :

La voiture du futur roule à l'hydrogène Impossible de lire le son.

5 bus à hydrogène

Le conseil général de la Manche souhaite s'équiper d'une dizaine de voitures de ce type d'ici là fin de l'année pour sa flotte, ainsi que de 5 bus à destination de la communauté urbaine de Cherbourg. La transition énergétique est une nécessité selon Jean-François Legrand, président du département :