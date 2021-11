Réunification : la droite tacle le PS

A droite, le secrétaire de l'UMP dans le Calvados, Cédric Nouvelot, s'est empressé de réagir. Selon lui, le Premier ministre "confirme malheureusement les propositions que porte l'UMP depuis plusieurs années : une nécessaire simplification administrative du millefeuille territorial français… Les Français apprécieront la cohérence des dirigeants du Parti socialiste…"

"En Normandie, la ficelle est bien connue ! Depuis 10 ans, Philippe Duron (PS) et son successeur, Laureant Beauvais (PS), s'engagent à mettre en place les démarches de réunification à chaque nouvelle élection … Avec une dizaine de régions, il faudrait non seulement réunir nos deux régions mais réussir à nous associer avec nos voisins aux profils les plus compatibles. On mesure le retard..."