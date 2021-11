Yvon Robert : vie privée, vie pudique

“C’est faux !” Yvon Robert s’emporte. Une seconde, pas plus, avant de se ressaisir, assis dans son grand bureau boisé de l’Hôtel de ville, au lendemain de sa victoire. “C’est Albertini qui a répandu cette image. Je suis celui qui va le plus à la rencontre des Rouennais, je suis passionné par les autres”.



Quand on lui demande d’évoquer ce qui se cache derrière le costume et les lunettes de l’homme politique, son flot de paroles se fait plus lent, une ombre de méfiance se fixe dans le regard. Homme public, homme pudique. Yvon Robert est un passionné qui se contient. Un amoureux de lettres, de musique classique, d’opéra et de films d’art et essai. “J’ai vu dix films en quinze jours”, glisse-t-il, avouant son faible pour les drames psychologiques, Eric Rohmer, Alain Resnais ou Ingmar Bergman. Un intellectuel par nature et par plaisir.



Yvon Robert n’est pas sportif non plus, ni grand voyageur, même si c’est à Fort-de-France qu’il voit le jour en 1949. Son père est militaire de carrière. C’est ce dernier qui lui fait découvrir, un peu plus tard, les richesses culturelles de Paris, la littérature et le piano. Avant de s’éteindre d’une crise cardiaque. Trop tôt. Yvon Robert avait 13 ans. “Derrière la retenue, c’est quelqu’un de très sensible”, confie l’élue socialiste Christine Argelès, une proche. “Yvon n’est pas un colérique. Il sait écouter, respecte l’autre”.



Enseignant, rêve d’enfant



Même s’il ne s’épanche pas sur la question, le maire de Rouen est catholique pratiquant, “mais profondément laïc, dans le vrai sens du terme, respectueux des croyances des autres”. Foi, convictions ; savoir, transmission : voici les moteurs d’Yvon Robert depuis son plus jeune âge, lui qui se rêvait déjà, enfant, en professeur de français. Il y est parvenu, puis a fréquenté l’ENA, côtoyé François Hollande, les ministères, les sphères des hauts fonctionnaires, avant de se lancer en politique en 1987 à Grand-Quevilly, poussé par Fabius.



Marié à 19 ans, père de trois enfants - Pascale, Philippe et Emmanuel -, grand-père de cinq, Yvon Robert s’est tourné vers la gauche dans l’effervescence de la fin des années 1960. “Je viens d’une famille démocrate-chrétienne, MRP. Je suis passé à la gauche par passion de la justice et de l’égalité... Cela vient du christianisme”. En 1961, alors qu’il n’a que 12 ans, il part en voyage, en famille, à Madagascar. Pour la première fois, il découvre la pauvreté révoltante, les inégalités entre Européens et Malgaches. “J’ai été marqué”, dit-il, laconique. Ne pas dévoiler les émotions.



“Il est passionné par la chose publique et agit par devoir, analyse Christine Argelès. Il ne le fait pas pour lui. Il n’aime pas vraiment être sur le devant de la scène”. Le dimanche, pourtant, avec ou sans campagne, il n’est pas rare de le croiser sur le marché de la place Saint-Marc. Dans la foule. “Pour faire mes courses ? Non, pour discuter avec les gens”. Yvon Robert fait dans la sobriété. Son défaut pour certains, sa qualité pour d’autres.