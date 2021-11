76540. Rouen : Bloko le Pitchitchi, le dangereux fraudeur bancaire piégé par Facebook

Le 12 février dernier, la Brigade Financière de la Sûreté Départementale est avisée d'une fraude à l'ouverture d'un compte sous une fausse identité dans une banque de Montville, à 20 km de Rouen. Le suspect a une vraie carte d'identité, vraisemblablement volée, une vraie facture d'ouverture d'une ligne télécom et des faux justificatifs de revenus et de déclaration fiscale. A force d'investigations, les enquêteurs découvrent d'autres ouvertures de compte selon le même mode opératoire à Béziers, Barentin, Canteleu et Dieppe, à chaque fois sous des identités différentes.

A chaque fois, le même numéro est utilisé. Un numéro mis finalement sur écoute par les enquêteurs. Qui remontent jusqu'à un certain Bloco le Pitchitchi, 34 ans, facilement repérable grâce à un compte Facebook régulièrement alimenté. Il est le commanditaire qui organise tous les rendez-vous pour sa mule. Une planque est organisée : la mule, un jeune homme de 23 ans, est localisée à Déville-les-Rouen, son chef au Blanc-Mesnil, en Seine-Saint-Denis. Les deux sont interpellés et reconnaissent les faits, assurant qu'ils voulaient "gagner leur vie". Un objectif loin d'être atteint : le préjudice financier est estimé à environ 240 000 €, les deux complices ayant utilisé les comptes indûs pour consommer à tout va.

Ils ont été déférés devant le parquet pour escroquerie en bande organisée avec récidive.