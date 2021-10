Festival Papillons de Nuit 2014 : Plus de la moitié des billets déjà vendue

Le festival Papillons de nuit 2014 promet une nouvelle fois un événement incontournable dans la région. Parmi les artistes programmés de grandes têtes d'affiche telles que Stromae, M, David Guetta, Gaëtan Roussel... Mais aussi des groupes de la scène régionale en pleine ébullition. Un festival qui séduit tant par sa programmation, son organisation mais aussi par son attachement à la scène régionale. Et pour cause, plus de la moitié des billets a été déjà vendue.

Parmis ces précieux billets, les Pass 3 jours partent très vite. Le festival Papillons c'est avec Tendance Ouest, les 6, 7 et 8 juin à Saint-Laurent-de-Cuves.