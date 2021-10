L'appli de la semaine: Swordigo

Le jeu que je vous présente aujourd'hui n'est pas un jeu à niveaux. Il prend donc plus de temps que les quizz, les candy crush ou autres flappy bird. C'est un jeu d'aventures appelé « Swordigo ». un peu à la manière d'un Zelda, vous arpentez les villages et les forêts avoisinantes avec votre épée pour combattre les forces du mal. Vous dirigez votre personnage grâce aux boutons affichés sur votre écran tactile. Sur la gauche, avancer à droite ou à gauche , et sur la droite, les boutons sauter, attaquer à l'épée, utiliser la magie, ou encore utiliser les objets à l'écran.

Un gameplay qui permet au jeu d'être assez complet.

La musique plutôt épique invite à l'aventure et aux exploits. Lorsque vous quittez le jeu, la sauvegarde se fait automatiquement. Heureusement d'ailleurs car l'histoire dure plusieurs heures !



Côté points négatifs, le graphisme en images de synthèses n'est pas très beau, on a l'impression de jouer à un jeu d'il y a 15 ans, et le jeu est complètement en anglais.

Sachant que l'histoire est importante et que les personnages disent ce qu'il faut faire pour la prochaine mission, ça gênera forcément ceux qui ne comprennent pas.



Swordigo, un jeu prenant, au fond plus sympathique que la forme, à télécharger gratuitement sur google play et à 2,69€ sur l'appstore