La SNCF met en vente 200 000 billets à prix réduits

Les trajets sont disponibles du 11 au 17 mars et doivent concerner des trajets effectués entre le 14 mars au 28 avril. 200 000 billets sont mis en vente par la SNCF en direction de plus de 300 destinations en France.

Les petits prix sont proposés à 10, 15 et 20 euros avec les trains Intercités de jour et à partir de 40 euros en couchette 2nde classe avec Intercités de nuit, vers de nombreuses destinations au départ de Paris et des grandes villes normandes : Caen, Rouen, Trouville-Deauville...

La SNCF propose ainsi de relier Paris-Caen ou Paris-Trouville-Deauville pour 15€. Toutes les informations sur www.intercites.sncf.com.