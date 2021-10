L'appli de la semaine: Crazy Doctor

Si vous avez toujours rêvé d'être chirurgien, alors Crazy doctor est fait pour vous ! Vous incarnez un chirurgien qui n'hésite pas à rentrer dans le lard (c'est le cas de le dire) de ses patients pour les sauver ! A la manière d'un Trauma Center, mais moins sérieux, vous devez soigner les malades. A votre disposition, une palette d'accessoires : le cutter en guise de scalpel, le fil pour recoudre, le spray pour soigner les hématomes, l'aspirateur pour enlever le sang (oui oui c'est à la barbare je vous avais prévenu;) )

Le jeu est en anglais mais ça ne vous empêchera pas de jouer si vous n'êtes pas à l'aise avec cette langue. Vous ne comprendrez juste pas ce qui a poussé les patients à venir consulter comme cette patiente qui mange tout le temps et n’importe quoi surtout dont vous devrez nettoyer la bouche et vider le ventre des fourchettes et autres accessoires. Vous êtes guidés dans les premières missions, qui vous montrent quels accessoires prendre pour quelle situation et vous montrent comment l'utiliser.

En plus du stress par rapport au bien être de votre patient, (ne vous avisez pas de les découper à tout va:) il y a aussi le facteur temps. Plus l'opération dure, plus votre patient s'épuise et sa mort vous attend au tournant.

Crazy doctor, une appli fun à télécharger gratuitement sur google play.