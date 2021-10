Primo-accédant : et si on se lançait ?

"Aujourd’hui on n’achète pas pour acheter, c’est un projet de vie”. Yann Castel, directeur régional d’Avisofi Haute et Basse Normandie, conseille avant tout à ses jeunes clients de bien réfléchir.

Une fois cette précaution formulée, le courtier en prêt immobilier rappelle qu’il est toujours plus judicieux de rembourser un prêt que de “gaspiller des loyers”. Il affirme aussi que c’est bel et bien le moment d’investir. “Les taux d’intérêt varient de 3 à 3,5%, contre 5% en 2008”.Le directeur admet que les conditions des banques se sont endurcies, mais devenir propriétaire reste possible. Il assure que les prix de l’immobilier sont stables, a priori pas de mauvaise surprise pour les acquéreurs. Maître Rungeard, notaire à Rouen, confirme, les chiffres à l’appui.

Un prix médian stable

Dans l’agglomération rouennaise, le prix médian au m² se stabilise autour de 2 350 € sur la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013. Dans le voisinage, Bois-Guillaume affiche un prix médian au m² de 2300 €, contre 1850 € à Grand-Quevilly. Le prix des appartements a augmenté de 2% à Rouen sur cette même période, tandis que le prix des maisons anciennes a baissé de 1% en Seine-Maritime. Il n’y a donc pas eu d’écarts notables depuis fin 2012.