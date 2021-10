Table caennaise : le 161, rue de Bayeux

Nous voilà en condition pour étudier attentivement la carte qui change chaque jour.



Vive le chou-fleur

Les petits appétits n’auront certainement besoin que de la formule entrée-plat à 13 €, les portion étant généreuses. A moins que la gourmandise ne finisse par l’emporter, et que le tout ne soit ponctué par un dessert fait maison. Aujourd’hui un crumble est proposé. Il faudra ajouter 5,10 € à la note.

Côté entrée, la maison trompe les saisons comme l’atteste le tartare de tomate. Délicieux. La salade landaise et la quiche lardon font aussi bonne figure sur la carte.

Du côté du plat principal, le chef n’a pas hésité à proposer des viandes au goût relevé: magret de canard, côtes d’agneau ou jambon braisé, toujours cuites à point à la demande du client. A noter, l’excellente idée de proposer du chou-fleur en accompagnement parmi les différentes options.

Enfin côté déco, toujours aussi soignée : gris et rouge au mur, lustres design.

Bref une bonne adresse dans un coin de la ville qui en manque cruellement.

Pratique. 161 rue de Bayeux. Tél. 02 31 73 19 21. Ouvert uniquement le midi du lundi au vendredi de 12h à 15h.