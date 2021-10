Curieux Noël pour les habitants de la rue du Trégorois, quartier des Provinces à Cherbourg. Ils n'ont pas pu se pomponner pour les fêtes... et pour cause, puisqu'ils n'ont plus d'eau chaude ! "Mon mari a voulu se préparer pour le réveillon, il a laissé couler l'eau dans la baignoire, et en rentrant dedans il a poussé un cri, c'était gelé !" racontre une habitante.

"Les fesses dans une bassine"

Pour d'autres, la galère remonte à plusieurs semaines. "Depuis deux mois c'est intermittent, ça fonctionne un peu le soir, mais le matin pour la toilette, c'est froid !" constate Roberte. "Moi qui souffre des mains, je ne peux pas porter les gamelles pleines d'eau pour les amener dans la salle de bain". Pour la plupart des habitants, c'est donc la "toilette de chat" au lavabot. "Je trempe mes fesses dans une bassine tous les matins !" s'exclame Nadine, qui habite ici depuis 29 ans, et n'avait jamais connu un tel problème.

Des réparations la semaine prochaine ?

"Tout le monde se plaint, mais personne ne fait rien. Alors mon fils a fait tourner une pétition auprès des voisins. Il est allé voir notre bailleur, Presqu'île Habitat, qui a expliqué que le problème ne venait pas de lui !" indique Roberte. Comme les autres, elle espère que la panne soit réparée la semaine prochaine. Le bailleur social a adressé une note aux habitants, qui indique qu'il s'agit d'une pièce défectueuse sur le circuit, qui sera changée par le prestataire privé chargé de la maintenance et de l'entretien du réseau de chaleur.

BONUS AUDIO : écoutez les témoignages de Nadine et Roberte, qui n'ont plus d'eau chaude





Cherbourg : "Depuis deux mois, on chauffe l'eau pour se laver" Impossible de lire le son.