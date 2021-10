Découvrez le nouveau titre de Pharell Williams ce mercredi soir dans 100% Ouest !

Cette année, Pharrell Williams a été l'artiste musical le plus en vogue avec ses nombreuses collaborations (Daft Punk, Robin Thicke, T.I...) L'artiste de 40 ans ne s'arrête pas là et dévoile un inédit : "Happy". Outre la qualité de son single, Pharell met en ébullition la toile en publiant un clip pour le moins surprenant. C'est en effet une vidéo interactive, réalisé par les Français de We Are From LA, d'une durée de 24 heures !

Ce mercredi soir, découvrez l'inédit de Pharell Williams avec "Happy". Rendez-vous à partir de 20h00 dans 100% Ouest avec Ilias sur Tendance Ouest !